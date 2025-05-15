محافظة ذي قار: تفويج 84 حاجا من ذوي شهداء وجرحى الحشد إلى الديار المقدسة

أعلن مكتب هيئة الحشد الشعبي في محافظة ذي قار، تفويج 84 حاجا من ذوي الشهداء والجرحى إلى الديار المقدسة، حيث ذكر مسؤول المكتب حسين مجيد للوكالة الرسمية، أن "مكتب هيئة الحشد الشعبي في ذي قار باشر بتفويج الحجاج من ذوي الشهداء والجرحى الى الديار المقدسة وهذا يتم بشكل سنوي وعلى نفقة هيئة الحشد الشعبي، جزءاً من الوفاء لهذه الدماء والتضحيات التي قدمها ابناء الحشد".

وأضاف، ان "القوافل انطلقت بواقع 84 مستفيداً من الحجاج بواقع 71 من ذوي الشهداء و13 من الجرحى من محافظة ذي قار انطلاقاً بإتجاه كربلاء المقدسة من ثم الى الديار المقدسة"، داعياً المؤسسات الحكومية الى ان تحذو حذو هيئة الحشد الشعبي بأن تتكفل برعاية وتأمين مستحقات ذوي الشهداء لأنه واجب وطني وأخلاقي وانساني على عاتق الجميع ".