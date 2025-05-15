مصرف الرافدين يعلن التعاون مع المفوضية لتحديث بيانات موظفيه الانتخابية

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الخميس، عن تعاونه مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لتحديث بيانات موظفيه ضمن سجل الناخبين، وذلك من خلال زيارة ميدانية نفذتها الفرق الجوالة التابعة للمفوضية إلى مقر الإدارة العامة للمصرف، إذ ذكر بيان للمصرف، أن "هذه المبادرة تأتي تجسيداً لحرصه على تمكين موظفيه من ممارسة حقهم الانتخابي، باعتباره واجباً وطنياً ومسؤولية تقع على عاتق كل مواطن يسعى للإسهام في بناء مستقبل البلاد"، مؤكداً أن "عملية التحديث جرت بانسيابية عالية، وبإشراف مباشر من فرق المفوضية، من دون تسجيل أي معوقات فنية أو إدارية".

وأشار إلى، أن "هذا التعاون يعد خطوة فاعلة في سبيل تعزيز الشفافية وتوسيع قاعدة المشاركة في الانتخابات المقبلة"، مشدداً على "أهمية تسهيل الإجراءات وتمكين الموظفين من أداء دورهم الوطني في اختيار ممثليهم عبر صناديق الاقتراع".

وأكد مصرف الرافدين أن "دعم العملية الانتخابية جزء من مسؤوليته الوطنية، وأنه مستمر في التعاون مع المؤسسات الرسمية من أجل إنجاح هذا الاستحقاق الديمقراطي بما يعكس تطلعات العراقيين نحو مستقبل أفضل".