حالة الطقس: غبار وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تصاعداً للغبار وارتفاعاً في درجات الحرارة، حيث ذكر بيان للهيئة، أن "غداً الجمعة سيكون الطقس صحواً مع بعض القطع من الغيوم في عموم البلاد، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، تنشط خلال النهار في بعض أقسام المنطقتين الوسطى والجنوبية مسببة تصاعد الغبار فيهما، ودرجات الحرارة ترتفع في عموم البلاد".

وتابع، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الجمعة، كالتالي: دهوك 29، السليمانية 30، نينوى وكركوك 32 ، بغداد وديالى وكربلاء المقدسة35،. والأنبار 33، وبابل والديوانية والنجف الأشرف وواسط 36، والبصرة 39".

وأضاف، أن "طقس يوم السبت سيكون صحواً مع بعض القطع من الغيوم على العموم ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط نهاراً في بعض أقسام المنطقتين الوسطى والجنوبية مسببة تصاعد الغبار فيهما، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات في المنطقتين الوسطى والشمالية وقليلاً في المنطقة الجنوبية".

وأشار إلى، أن "يوم الأحد القادم سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في العموم ، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط خلال النهار في بعض أقسام المنطقتين الوسطى والجنوبية مسببة تصاعد الغبار فيهما ، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في عموم البلاد".

وذكر، أن "طقس يوم الاثنين سيكون صحواً مع بعض الغيوم، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط خلال النهار في بعض أقسام المنطقتين الوسطى والجنوبية مسببة تصاعداً للغبار، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربة في المنطقة الجنوبية".