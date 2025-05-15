رئيس الوزراء يلتقي رئيس مجلس القضاء الأعلى

التقى رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس القضاء الأعلى السيد فائق زيدان، حيث شهد اللقاء بحث الأوضاع العامة في البلاد، واستعراض الاستعدادات والترتيبات الجارية لعقد القمة العربية ال 34، التي ستستضيفها العاصمة بغداد السبت المقبل، والقمم الموازية لها، وما تمثله من خطوة مهمة تؤكد تولي العراق دوره المحوري في المنطقة وتعزز مكانته الإقليمية والدولية.

وأشار السيد رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة تسعى إلى توطيد التعاون بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، لترسيخ سيادة القانون، وتأمين أعلى تنفيذ لمستهدفات برنامجها التنموي والاقتصادي والخدمي، تلبية لطموح المواطن العراقي في جميع أرجاء البلاد.