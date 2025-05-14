وزير التعليم يدعو إلى تأسيس جامعة عراقية - صينية متخصصة بالذكاء الاصطناعي

دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، اليوم الأربعاء، إلى تأسيس جامعة عراقية - صينية متخصصة بالذكاء الاصطناعي، حيث ذكرت وزارة التعليم في بيان، إن "وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي استقبل سفير جمهورية الصين الشعبية في بغداد تسوي وي، وناقشا سبل تطوير الشراكة العلمية والتعليمية بين جامعات البلدين".

وأكد وزير التعليم، خلال اللقاء، "أهمية توسيع مجالات التعاون الأكاديمي المشترك"، داعيا إلى "تأسيس جامعة عراقية - صينية متخصصة بالذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة".

كما أشار إلى، أن "الوزارة ماضية في تنفيذ استراتيجيتها القائمة على تنويع مصادر المعرفة والانفتاح على التجارب العالمية الرائدة في ميادين الذكاء الاصطناعي والابتكار التكنولوجي".

بالمقابل، عبر السفير الصيني عن "حرص بلاده على التعاون الأكاديمي المشترك في مجالات التعليم والتكنولوجيا"، معربًا عن، "ترحيبه بالتوجه إلى إنشاء مؤسسة أكاديمية متخصصة بالذكاء الاصطناعي تسهم في تطوير البنية المعرفية وتخدم أهداف التنمية المستدامة".