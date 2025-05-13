الصحة: ضبط أكثر من 194 ألف قطعة دواء مخالفة في محافظة ذي قار

اعلنت دائرة التفتيش في وزارة الصحة عن ضبط كممية كبيرة من الادوية المخالفة في محافظة ذي قار.

واوضح مدير عام دائرة التفتيش الدكتور صباح نوري الخزعلي ، بحسب بيان للوزارة:" ان فريقاً مشتركاً من قسم التفتيش والشكاوى في دائرة صحة ذي قار وجهاز الامن الوطني في المحافظة، نفذ عملية نوعية ضمن منطقة الشوفة في مركز المحافظة، اسفرت عن ضبط (194,581) قطعة دواء مخالفة داخل احد الدور ".

واضاف :" ان الفريق حرر محاضر ضبط رسمية بكافة المواد المخالفة، فيما تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين واحالة المتورطين بادارة المخزن الوهمي الى الجهات القضائية المختصة