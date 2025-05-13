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السيطرة على حريق في الشورجة واصابة ضابط ومنتسبين في الدفاع المدني


أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، (13 أيار 2025)، عن السيطرة على حريق اندلع داخل ثلاث بنايات تجارية قديمة متهالكة متعددة الطوابق وسط سوق الشورجة التجاري.

وذكر بيان للمديرية  ان "فرق الدفاع المدني، أحكمت سيطرتها الكاملة على حادث حريق اندلع داخل 3 مباني تجارية مكونة جميعها من ثلاثة طوابق متهالكة قديمة، مخالفة لتعليمات السلامة، مُتَّخذة لتخزين الأدوات اليدوية والمواد الإنشائية سريعة الاشتعال، وسط سوق الشورجة التجاري، خلف بناية الضمان".

وأشار الى "استنفار فرق الدفاع المدني وطوقت النيران وعزلت البناية المحترقة عن الجوار، ونجحت في تنفيذ عمليات الإخماد المباشر والدخول إلى وسط المباني المحترقة والسيطرة التامة على الحريق، رغم الصعوبات الناتجة عن فوضى التخزين وقدم البنايات، التي انهار جزء من أحدها بسبب تقادم بنائها، مما أدى إلى تسجيل إصابات بشرية لضابط وعدد من منتسبي رجال الدفاع المدني، الذين نُقلوا على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم".

على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر ومحاسبة المقصرين الذين تهاونوا في تطبيق اجراءات السلامة المهنية الصادرة من مديرية الدفاع المدني رغم التحذيرات السابقة للمديرية.

 

 

 

 

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السيطرة على حريق في الشورجة واصابة ضابط ومنتسبين في الدفاع المدني
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