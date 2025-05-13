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السوداني والشيخ الخزعلي يؤكدان أهمية تعزيزِ التنسيق بين مؤسسات الدولة


أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي أهمية تعزيز التنسيق الوطني بين مؤسسات الدولة.

وقال مكتب الشيخ الخزعلي في بيان، "استقبل الأمينُ العام لحركةِ عصائبِ أهلِ الحقِّ سماحة الشيخ قيس الخزعليّ، اليومَ الأحدَ، رئيسَ مجلسِ الوزراء السيد محمد شياع السوداني، في مقرِّ الحركةِ ببغدادَ".

وبحثَ الطرفانِ "الاستعداداتِ الجاريةَ لاستضافةِ القمة العربية الرابعة والثلاثين في العاصمةِ بغداد"، حيثُ ثمَّنَ الخزعلي "جهودَ الحكومةِ وتحضيراتِها الرفيعة لإنجاحِ هذا الحدثِ العربيِّ البارزِ"، مُؤكِّداً أنّ "عودةَ العراق إلى واجهةِ العمل العربيِّ المُشترك تُمثّلُ تتويجاً لمسارِ التوازنِ والسيادةِ الذي انتهجَتهُ الحكومةُ الحالية".

كما ناقشَ اللقاءُ آخرَ المستجداتِ السياسيةِ والأمنيةِ في البلادِ، مع التركيزِ على ضمانِ الاستقرارِ الداخليِّ وتوحيدِ المواقفِ تجاهَ التحدياتِ الوطنيةِ.

وتناولَ الاجتماعُ بشكلٍ خاص ملفَّ الوجودِ العسكريِّ التركيِّ داخلَ الأراضيِ العراقيةِ، خاصةً في ضوءِ إعلانِ حزبِ العمالِ الكردستانيِّ حلَّ نفسِهِ، حيثُ شدَّدَ الجانبانِ على ضرورةِ وضعِ حدٍّ لأيِّ انتهاكٍ للسيادةِ العراقيةِ والعملِ على بلورةِ موقفٍ وطنيٍّ مُوحَّدٍ في هذا الشأنِ يحفظُ الحقوقَ ويمنعُ التدخلاتِ.

وأكَّدَ الطرفانِ خلالَ اللقاءِ على أهميةِ تعزيزِ التنسيقِ الوطنيِّ بينَ مؤسَّساتِ الدولةِ والقوى السياسيةِ لضمانِ استقرارِ العراق، والحفاظِ على مكتسباتِهِ، وتحصينِ قرارِهِ السياديِّ في مواجهةِ التحدياتِ الإقليميةِ والدوليةِ.

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السوداني والشيخ الخزعلي يؤكدان أهمية تعزيزِ التنسيق بين مؤسسات الدولة
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