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حالة الطقس: أمطار وتصاعد للغبار وتفاوت في درجات الحرارة


 

صرّحت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار وتصاعداً للغبار وتفاوتاً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة، أن "غداً الأربعاء سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم في عموم البلاد، مع تساقط أمطار متفرقة في المنطقة والوسطى وأمطار متوسطة الشدة في المنطقة الشمالية تكون رعدية أحياناً، والرياح غربية خفيفة إلى متوسطة السرعة تنشط إلى 30 كم بالساعة خلال النهار مسببة تصاعد الغبار في المنطقة الوسطى، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً على العموم، ومدى الرؤية (6-8)كم وفي المطر والغبار (2-4)كم".

وذكر أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الأربعاء، كالتالي: بغداد 37، السليمانية 29، أربيل 30، نينوى 32، صلاح الدين والأنبار 34، كربلاء المقدسة والنجف الأشرف وبابل والديوانية 38، والبصرة 42". 

وأضاف، أن "يوم الخميس سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط أمطار خفيفة الشدة في أماكن متفرقة من المنطقتين الوسطى والشمالية، ويكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتنشط إلى 30 كم بالساعة في الأقسام الشرقية من المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقة الوسطى، ومقاربة في المنطقتين الشمالية والجنوبية".

فيما لفت، أن "طقس يوم الجمعة سيكون غائماً جزئياً في المنطقة الوسطى، وصحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الشمالية والجنوبية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية، وتنخفض قليلاً في المنطقة الجنوبية".

كما أوضح أن "يوم السبت القادم سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في عموم البلاد، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً".

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