الأخبار

الإطار التنسيقي: تركيا ملزمة بقرارات حاسمة بعد إعلان حزب العمال حل نفسه


أكد القيادي في الإطار التنسيقي عصام شاكر، اليوم الاثنين (12 أيار 2025)، أن قرار حزب العمال الكردستاني بحل نفسه وإلقاء السلاح يتطلب اتخاذ ثلاثة قرارات من تركيا بشأن المشهد العراقي.

وقال شاكر في حديث صحفي "نحن أمام مرحلة جديدة تتطلب من أنقرة اتخاذ ثلاثة قرارات هامة، هي: إيقاف عمليات التوغل، جدولة الانسحاب، والعمل على التنسيق مع بغداد لتأمين الحدود الدولية المشتركة بين البلدين".

وأضاف شاكر أن "تركيا استخدمت ذريعة الدفاع عن أمنها القومي لسنوات طويلة في التوغل داخل الأراضي العراقية، حتى وصل التوغل إلى مسافة 140 كيلومترًا في العمق، مع وجود نحو 60 إلى 70 ثكنة عسكرية، بعضها قواعد كبيرة، وأبرزها تلك القريبة من بعشيقة التي تبعد قرابة 25 كيلومترًا عن مركز مدينة الموصل، ثاني أكبر المدن العراقية".

كما أشار إلى أن "هذا التوغل تضمن قصفًا وعمليات عسكرية بطرق غير قانونية وغير مشروعة بحجة محاربة حزب العمال الكردستاني".

وأكد القيادي في الإطار التنسيقي أنه "لم يعد هناك أي مبرر لوجود تلك القوات بالآلاف داخل العمق العراقي"، مشددًا على "أهمية إخلاء القواعد والثكنات والكف عن خرق الأجواء والقصف المتكرر الذي أدى إلى تهجير أهالي عشرات القرى، خاصة في دهوك والعمادية والمناطق المتاخمة للحدود الدولية".

وأعلن حزب العمال الكردستاني، صباح اليوم الإثنين، حل نفسه رسميًا، بعد أربعين عامًا من الصراع المسلح مع تركيا.

وأكد الحزب في بيان تلقته "بغداد اليوم": أن "المؤتمر الثاني عشر الذي عقد بين 5 - 7 أيار الجاري، قرر حل الهيكل التنظيمي لحزب العمال الكردستاني وإنهاء أسلوب الكفاح المسلح".

وأشار إلى أن "قرار المؤتمر بإنهاء حزب العمال الكردستاني والكفاح المسلح سيوفر أساسًا قويًا للسلام الدائم والحل الديمقراطي، وأن تنفيذ القرارات المذكورة يتطلب قيادة وتوجيه العملية والاعتراف بالحق في السياسة الديمقراطية وضمانة قانونية قوية وموحدة".

وشدد البيان على أنه "من المهم أن يلعب البرلمان التركي دوره بالمسؤولية التاريخية، وعلى القوى الدولية ممارسة مسؤوليتها تجاه سياسات الإبادة الجماعية التي تمارس ضد شعبنا منذ قرن من الزمان وعدم منع الحل الديمقراطي والمشاركة البناءة في العملية السياسية".

ومن المتوقع أن يدفع هذا القرار أنقرة إلى إعادة ترتيب بيتها الداخلي، بما في ذلك إعادة انتشار أو سحب قواتها العسكرية من شمال العراق، والتمهيد لعملية سياسية شاملة تضمن كامل حقوق الشعب الكردي في تركيا.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
العراق يرحب بحل "حزب العمال" ويصفه بخطوة إيجابية
الإطار التنسيقي: تركيا ملزمة بقرارات حاسمة بعد إعلان حزب العمال حل نفسه
التربية تستحدث وحدات جديدة لاسترداد الاموال وتحصيل الديون
تجنب دفع تعويضات مالية "ضخمة".. العراق يكسب قرارا تحكيميا ودعوى قضائية دولية
الاستخبارات العسكرية تشارك بتأمين الحجاج في الأنبار
الرئاسة السورية: الشيباني سيترأس وفد سوريا في القمة العربية ببغداد
الـنزاهـة تضـبط موظـفين في مصـرف حكـومي لصرفهم مليارين خلافاً للقانون
هيئة الحشد الشعبي تنفي وجود توجيه مزعوم لرفع صور الشهداء
دعوة رسمية تاريخية للبابا تواضروس لزيارة العراق
رئيس الجمهورية يشدد على تطوير التعاون بين العراق وإيران
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
زياد مصطفى خالد : احسنت تحليل واقعي ...
الموضوع :
مسرحية ترامب مع زيلنسكي والهدف الامريكي !!
ابو حسنين : انظرو للصوره بتمعن للبطل الدكتور المجاهد والصادق جالس امام سيد الحكمه والمعرفه السيد علي السستاني بكل تواضع ...
الموضوع :
المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني يستقبل الطبيب محمد طاهر أبو رغيف
قتيبة عبد الرسول عبد الدايم الطائي : السلام عليكم اود ان اشكركم اولا على هذا المقال واستذكاركم لشخصيات فذة دفعت حياتها ثمنا لمبادئها التي ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
م خالد الطائي : السلام عليكم, شكرا لصاحب المقال, عمي مالك عبد الدايم الطائي: خريج 1970م، تخرج من كلية العلوم بغداد ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
ام زهراء : مأجورين باىك الله فيكم ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
علاء عبد الرزاق الانصاري : الاهم صلي على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
فيسبوك