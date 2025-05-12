التربية تستحدث وحدات جديدة لاسترداد الاموال وتحصيل الديون

أعلنت وزارة التربية، اليوم الاثنين (12 أيار 2025)، عن استحداث وحدات جديدة لاسترداد الأموال وتحصيل الديون، فيما بينت أنها سترتبط بقسم الشؤون القانونية في الوزارة.

وذكرت الوزارة في بيان أنه "تعزيزًا للإدارة المالية، استُحدثت وحدات متخصصة في المديريات العامة للتربية ببغداد والمحافظات ترتبط فنيًا بشعبة استرداد الأموال وتحصيل الديون الحكومية في قسم الشؤون القانونية في ديوان الوزارة".

وأضافت أن "هذه الخطوة تهدف لتعزيز الرقابة المالية وتسهيل تنفيذ القرارات المتعلقة بالديون الحكومية وضمان سرعة ودقة الإجراءات إضافة إلى تسهيل عمليات المتابعة والتضمين المالي بشكل يسهم في تحقيق الشفافية ودعم لجان التضمين المشكلة داخل المديريات العامة كافة".