الاستخبارات العسكرية تشارك بتأمين الحجاج في الأنبار

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، مشاركتها بواجب تأمين الحماية للحجاج العراقيين في محافظة الأنبار.

وقالت المديرية في بيان "تنفيذاً لتوجيهات المراجع العسكرية العليا وبإشراف مدير الاستخبارات العسكرية وقائد عمليات الأنبار وقائد الفرقة السابعة، حيث قامت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية بواجب تأمين الحماية للحجاج العراقيين المتوجهين صوب الديار المقدسة لأداء مناسك الحج عبر الطريق السريع الدولي وحتى المنفذ الحدودي البري ضمن قاطع قيادة عمليات الأنبار".

وأضافت المديرية، أن "المديرية شاركت من خلال كتيبة استطلاع الفرقة السابعة وعلى مدى أيام متتالية عمل أبطال طيران الجيش والقطعات العسكرية على تأمين طريق الحجاج جواً وبراً حتى الحدود العراقية السعودية".