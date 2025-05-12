هيئة الحشد الشعبي تنفي وجود توجيه مزعوم لرفع صور الشهداء

نفت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، وجود توجيه مزعوم لرفع صور الشهداء، حيث ذكرت الهيئة في بيان، أنها "تنفي ما يتم تداوله حول وجود توجيه مزعوم لرفع صور الشهداء"، مؤكدة ان "هذه الادعاءات عارية عن الصحة تماماً، ولا هدف لها سوى الإساءة والتشويش".

كما أكدت الهيئة أن "صور الشهداء باقية في أماكنها، وتحظى بعناية خاصة، مع تنفيذ أعمال صيانة وتجديد ضمن خطة رسمية تعكس وفاء الهيئة لتضحياتهم".

فيما دعت الهيئة "وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة وعدم نشر الشائعات، والاعتماد على المصادر الرسمية فقط".