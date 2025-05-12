اعلن ديوان أوقاف الديانات المسيحية والإيزيدية والصابئة المندائية، اليوم الاثنين، عن توجيه دعوة رسمية تاريخية للبابا تواضروس لزيارة العراق، فيما أشار الى ان الدعوة تمت بتوجيه من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حيث ذكر الديوان في بيان، "في مبادرة تعكس عمق التقدير للتنوع الديني والتاريخ الروحي العريق في العراق، وجّه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني توجيهًا رسميًا إلى رئيس ديوان أوقاف الديانات المسيحية والإيزيدية والصابئة المندائية رامي جوزيف آغاجان، لتقديم دعوة رسمية لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لزيارة العراق والمشاركة في افتتاح كاتدرائية العذراء مريم والأنبا بولا، التي تُعد أكبر كاتدرائية في العراق".

واضاف ان "الكاتدرائية المنتظرة تعد واحدة من المعالم الروحية والمعمارية الفريدة من نوعها في العراق، لما تتميز به من طابع فني قبطي أصيل، ومساحة كبيرة تجعلها من أبرز الكنائس من حيث الحجم والرمزية، مما يعكس الاحترام العميق لتراث الكنيسة القبطية وتاريخها العريق في المنطقة".

وأكد آغاجان وفقا للبيان أن "هذه الدعوة تمثل رسالة محبة وسلام من أرض الرافدين إلى قداسة البابا تواضروس، كما تعبّر عن التزام الحكومة العراقية بدعم التعايش السلمي وتعزيز حضور جميع المكونات الدينية، وفي مقدمتها الكنيسة القبطية التي تجمعها بالعراق روابط تاريخية وروحية متجذرة".

وفي ختام تصريحه، عبّر آغاجان عن تطلعه الكبير وشوقه لاستقبال قداسة البابا تواضروس في العراق، لافتا الى انه "سيكون لقداسته مكانة خاصة في قلوب العراقيين جميعًا، وزيارته المرتقبة تمثل بارقة أمل ورسالة تعايش تضيء درب المحبة والسلام في وطننا العزيز".