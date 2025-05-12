رئيس الجمهورية يشدد على تطوير التعاون بين العراق وإيران

أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الإثنين 12 أيار 2025، على ضرورة تطوير مجالات التعاون المشترك بين العراق وإيران، وتنسيق الجهود في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، إذ ذكرت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان، أن الرئيس استقبل السفير الإيراني لدى العراق محمد كاظم آل صادق في قصر السلام ببغداد، حيث شدد خلال اللقاء على دعم العراق لكافة المبادرات التي تعزز الاستقرار وتدعم الشراكة الإقليمية بما يخدم أمن وازدهار شعوب المنطقة.

بالمقابل، أكد السفير الإيراني حرص بلاده على توسيع مجالات التعاون مع العراق، واستمرار التنسيق والتشاور المشترك في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.