جامعة بغداد تستقطب 650 طالباً دولياً هذا العام ضمن مبادرة "ادرس في العراق"

صرّحت جامعة بغداد، اليوم الإثنين، باستقطاب 650 طالباً دولياً هذا العام ضمن مبادرة "ادرس في العراق"، مؤكدةً أن تجربة استضافة الطلبة الدوليين أسهمت في إغناء البيئة الجامعية وتوسيع آفاق التفاعل الثقافي والفكري، حيث ذكر رئيس جامعة بغداد، بهاء إبراهيم إنصاف، في بيان، إن "مبادرة (ادرس في العراق) تمثل خطوة استراتيجية باتجاه دعم حضور الجامعات العراقية على المستويين الإقليمي والدولي"، مثمّناً "الرؤية الاستراتيجية لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، نعيم العبودي، التي فتحت آفاقاً جديدة أمام التعليم العالي، ورسخت مكانة الجامعات العراقية في المحيط الدولي".

وأضاف أن "الجامعة شهدت تزايداً ملحوظاً في أعداد الطلبة الدوليين، إذ ارتفع العدد من أقل من 50 طالباً في السنة الأولى إلى أكثر من 650 طالباً دولياً خلال العام الحالي، ينتمون إلى دول عربية وآسيوية وأفريقية".

وأشار إلى أن "تجربة استضافة الطلبة الدوليين أسهمت في إغناء البيئة الجامعية وتوسيع آفاق التفاعل الثقافي والفكري، سواء للطلبة أو لأعضاء الهيئات التدريسية"، مبيناً أن "الجامعات العالمية تُقاس اليوم بقدرتها على استقطاب الطلبة من مختلف الجنسيات ودمجهم في العملية التعليمية، الأمر الذي تسعى جامعة بغداد إلى ترسيخه ضمن معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي".

ويرى رئيس جامعة بغداد أن "هذه المبادرة ليست مجرد زيادة عددية، بل نعدّها استثماراً في بناء علاقات علمية وثقافية مستدامة، حيث سيكون هؤلاء الطلبة مستقبلاً سفراء للعراق ولمؤسساته التعليمية في بلدانهم".

ولفت إلى أن "استقطاب أكثر من 3 آلاف طالب أجنبي من 40 جنسية مختلفة للدراسة في العراق يمثل إنجازاً وطنياً كبيراً، ويسهم في تعضيد السمعة الدولية للجامعات العراقية ضمن التصنيفات العالمية".

وفي هذا السياق، ثمّن الدكتور إنصاف الجهود الكبيرة التي يبذلها وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور نعيم العبودي، صاحب هذه المبادرة الطموحة، مؤكداً أن "رؤيته الاستراتيجية فتحت أبواباً جديدة أمام الجامعات العراقية، ورسخت مكانتها كحواضن علمية رصينة على المستويين الإقليمي والدولي".

وختم رئيس جامعة بغداد تصريحه بالتأكيد على استمرار الجامعة في تطوير البنى التحتية والخدمات الأكاديمية والطلابية بما يضمن تقديم تجربة تعليمية نوعية تتماشى مع تطلعات الطلبة الدوليين وتواكب معايير الجامعات الرصينة عالمياً.

وتُعدّ مبادرة "ادرس في العراق" واحدة من أهم برامج الانفتاح الأكاديمي التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتُنفذ للعام الثالث على التوالي، بهدف استقطاب الطلبة الدوليين للدراسة في الجامعات العراقية. وقد حققت المبادرة تطوراً لافتاً منذ انطلاقها، إذ استقطبت آلاف الطلبة الأجانب من عشرات الجنسيات، ما يعكس تنامي الثقة بالإمكانات الأكاديمية العراقية، ويسهم في ترسيخ السمعة الدولية للتعليم العالي في العراق.