الأخبار

جامعة بغداد تستقطب 650 طالباً دولياً هذا العام ضمن مبادرة "ادرس في العراق"


صرّحت جامعة بغداد، اليوم الإثنين، باستقطاب 650 طالباً دولياً هذا العام ضمن مبادرة "ادرس في العراق"، مؤكدةً أن تجربة استضافة الطلبة الدوليين أسهمت في إغناء البيئة الجامعية وتوسيع آفاق التفاعل الثقافي والفكري، حيث ذكر رئيس جامعة بغداد، بهاء إبراهيم إنصاف، في بيان، إن "مبادرة (ادرس في العراق) تمثل خطوة استراتيجية باتجاه دعم حضور الجامعات العراقية على المستويين الإقليمي والدولي"، مثمّناً "الرؤية الاستراتيجية لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، نعيم العبودي، التي فتحت آفاقاً جديدة أمام التعليم العالي، ورسخت مكانة الجامعات العراقية في المحيط الدولي".

وأضاف أن "الجامعة شهدت تزايداً ملحوظاً في أعداد الطلبة الدوليين، إذ ارتفع العدد من أقل من 50 طالباً في السنة الأولى إلى أكثر من 650 طالباً دولياً خلال العام الحالي، ينتمون إلى دول عربية وآسيوية وأفريقية".

وأشار إلى أن "تجربة استضافة الطلبة الدوليين أسهمت في إغناء البيئة الجامعية وتوسيع آفاق التفاعل الثقافي والفكري، سواء للطلبة أو لأعضاء الهيئات التدريسية"، مبيناً أن "الجامعات العالمية تُقاس اليوم بقدرتها على استقطاب الطلبة من مختلف الجنسيات ودمجهم في العملية التعليمية، الأمر الذي تسعى جامعة بغداد إلى ترسيخه ضمن معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي".

ويرى رئيس جامعة بغداد أن "هذه المبادرة ليست مجرد زيادة عددية، بل نعدّها استثماراً في بناء علاقات علمية وثقافية مستدامة، حيث سيكون هؤلاء الطلبة مستقبلاً سفراء للعراق ولمؤسساته التعليمية في بلدانهم".

ولفت إلى أن "استقطاب أكثر من 3 آلاف طالب أجنبي من 40 جنسية مختلفة للدراسة في العراق يمثل إنجازاً وطنياً كبيراً، ويسهم في تعضيد السمعة الدولية للجامعات العراقية ضمن التصنيفات العالمية".

وفي هذا السياق، ثمّن الدكتور إنصاف الجهود الكبيرة التي يبذلها وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور نعيم العبودي، صاحب هذه المبادرة الطموحة، مؤكداً أن "رؤيته الاستراتيجية فتحت أبواباً جديدة أمام الجامعات العراقية، ورسخت مكانتها كحواضن علمية رصينة على المستويين الإقليمي والدولي".

وختم رئيس جامعة بغداد تصريحه بالتأكيد على استمرار الجامعة في تطوير البنى التحتية والخدمات الأكاديمية والطلابية بما يضمن تقديم تجربة تعليمية نوعية تتماشى مع تطلعات الطلبة الدوليين وتواكب معايير الجامعات الرصينة عالمياً.

وتُعدّ مبادرة "ادرس في العراق" واحدة من أهم برامج الانفتاح الأكاديمي التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتُنفذ للعام الثالث على التوالي، بهدف استقطاب الطلبة الدوليين للدراسة في الجامعات العراقية. وقد حققت المبادرة تطوراً لافتاً منذ انطلاقها، إذ استقطبت آلاف الطلبة الأجانب من عشرات الجنسيات، ما يعكس تنامي الثقة بالإمكانات الأكاديمية العراقية، ويسهم في ترسيخ السمعة الدولية للتعليم العالي في العراق.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
جامعة بغداد تستقطب 650 طالباً دولياً هذا العام ضمن مبادرة "ادرس في العراق"
وزارة التربية تستحدث وحدات جديدة لاسترداد الأموال
الوقف السني يتسلم جامع النوري الكبير بعد إعادة إعمار شامل
طقس البلاد: أمطار متوسطة الشدة وغبار ودرجات حرارة متغيرة
نائب يعلق على دعوات أحزاب كردية لحل برلمان إقليم كردستان
ممثل المرجعية العليا استقبلهم.. وجبة جديدة من جرحى غزة تصل العراق ( صور )
وزارة المالية تُحصي إنجازاتها بالموازنة الثلاثية: استحداث وتثبيت الآلاف من الدرجات الوظيفية
السجن 7 سنوات بحق صاحب "صفحة فيسبوك" بتهمة الابتزاز
باستثناء وزارة التربية بغداد تعطل الدوام الرسمي يومين بمناسبة القمة
قرارات جديدة لمجلس الوزراء
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
زياد مصطفى خالد : احسنت تحليل واقعي ...
الموضوع :
مسرحية ترامب مع زيلنسكي والهدف الامريكي !!
ابو حسنين : انظرو للصوره بتمعن للبطل الدكتور المجاهد والصادق جالس امام سيد الحكمه والمعرفه السيد علي السستاني بكل تواضع ...
الموضوع :
المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني يستقبل الطبيب محمد طاهر أبو رغيف
قتيبة عبد الرسول عبد الدايم الطائي : السلام عليكم اود ان اشكركم اولا على هذا المقال واستذكاركم لشخصيات فذة دفعت حياتها ثمنا لمبادئها التي ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
م خالد الطائي : السلام عليكم, شكرا لصاحب المقال, عمي مالك عبد الدايم الطائي: خريج 1970م، تخرج من كلية العلوم بغداد ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
ام زهراء : مأجورين باىك الله فيكم ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
علاء عبد الرزاق الانصاري : الاهم صلي على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
فيسبوك