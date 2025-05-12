وزارة التربية تستحدث وحدات جديدة لاسترداد الأموال

أعلنت وزارة التربية، اليوم الاثنين، استحداث وحدات جديدة لاسترداد الاموال، إذ ذكرت الوزارة في بيان، إنه "تعزيزا للادارة المالية، استحدثت وزارة التربية وحدات متخصصة في المديريات العامة للتربية ببغداد والمحافظات ترتبط فنياً بشعبة استرداد الأموال وتحصيل الديون الحكومية في قسم الشؤون القانونية في ديوان الوزارة ".

وأضافت أن "ذلك جاء بهدف تعزيز الرقابة المالية وتسهيل تنفيذ القرارات المتعلقة بالديون الحكومية وضمان سرعة ودقة الإجراءات إضافة إلى تسهيل عمليات المتابعة والتضمين المالي بشكل يسهم في تحقيق الشفافية ودعم لجان التضمين المشكلة داخل المديريات العامة كافة".