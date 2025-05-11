وزارة المالية تُحصي إنجازاتها بالموازنة الثلاثية: استحداث وتثبيت الآلاف من الدرجات الوظيفية

أعلنت وزارة المالية عن سلسلة من الإنجازات المهمة التي حققتها خلال الثلاثة أعوام 2023 و2024 و2025، حيث شملت مجالات التوظيف والتثبيت في عدد من مؤسسات الدولة.

وقالت وزيرة المالية طيف سامي، في تصريح للوكالة الرسمية اليوم الأحد، إن "دائرة الموازنة قامت بتنفيذ ما جاء بالمادة (77/ثانياً) من قانون الموازنة العامة للدولة رقم (13) للسنوات (2023-2024-2025)"، مبينة أنه "المجموع الكلي لعدد الدرجات الوظيفية التي تم استحداثها في الموازنة الثلاثية بلغت 921 ألف و665 درجة".

وأوضحت، أنه "تم تثبيت 396521 من العقود على الملاك الدائم للمحاضرين والإداريين لوزارة التربية، وعقود الوزارات الأخرى كافة، بالإضافة الى استحداث 6910 درجات وظيفية للمفصولين السياسيين للوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة، فضلاً عن استحداث 103818 درجة للمفسوخة عقودهم ضمن قانون الدعم الطارئ، الى جانب استحداث 74728 درجة وظيفية لحملة الشهادات العليا والأوائل".

وأضافت، أن "أعداد العقود استناداً لأحكام المادة (67)/ثانياً من قانون الموازنة الاتحادية رقم (13) للسنوات (2023-2024-2025) بلغت 84827".

وتابعت أنه "تم توزيع 150000 ألف درجة لجميع المحافظات حسب النسب السكانية استناداً للمادة 66/ثانياً من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 للسنوات (2023-2024-2025)".

ولفتت الى أن "إجمالي الدرجات المستحدثة بموجب قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) للسنوات (2023-2024-2025) بلغت 104861".