الأخبار

وزارة المالية تُحصي إنجازاتها بالموازنة الثلاثية: استحداث وتثبيت الآلاف من الدرجات الوظيفية


أعلنت وزارة المالية عن سلسلة من الإنجازات المهمة التي حققتها خلال الثلاثة أعوام 2023 و2024 و2025، حيث شملت مجالات التوظيف والتثبيت في عدد من مؤسسات الدولة.

وقالت وزيرة المالية طيف سامي، في تصريح للوكالة الرسمية اليوم الأحد، إن "دائرة الموازنة قامت بتنفيذ ما جاء بالمادة (77/ثانياً) من قانون الموازنة العامة للدولة رقم (13) للسنوات (2023-2024-2025)"، مبينة أنه "المجموع الكلي لعدد الدرجات الوظيفية التي تم استحداثها في الموازنة الثلاثية بلغت 921 ألف و665 درجة".

وأوضحت، أنه "تم تثبيت 396521 من العقود على الملاك الدائم للمحاضرين والإداريين لوزارة التربية، وعقود الوزارات الأخرى كافة، بالإضافة الى استحداث 6910 درجات وظيفية للمفصولين السياسيين للوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة، فضلاً عن استحداث 103818 درجة للمفسوخة عقودهم ضمن قانون الدعم الطارئ، الى جانب استحداث 74728 درجة وظيفية لحملة الشهادات العليا والأوائل".

وأضافت، أن "أعداد العقود استناداً لأحكام المادة (67)/ثانياً من قانون الموازنة الاتحادية رقم (13) للسنوات (2023-2024-2025) بلغت 84827".

وتابعت أنه "تم توزيع 150000 ألف درجة لجميع المحافظات حسب النسب السكانية استناداً للمادة 66/ثانياً من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 للسنوات (2023-2024-2025)".

ولفتت الى أن "إجمالي الدرجات المستحدثة بموجب قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) للسنوات (2023-2024-2025) بلغت 104861".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ممثل المرجعية العليا استقبلهم.. وجبة جديدة من جرحى غزة تصل العراق ( صور )
وزارة المالية تُحصي إنجازاتها بالموازنة الثلاثية: استحداث وتثبيت الآلاف من الدرجات الوظيفية
السجن 7 سنوات بحق صاحب "صفحة فيسبوك" بتهمة الابتزاز
باستثناء وزارة التربية بغداد تعطل الدوام الرسمي يومين بمناسبة القمة
قرارات جديدة لمجلس الوزراء
الشيخ همام حمودي: قمة بغداد تأكيد لموقع العراق واستثمار ببناء استقرار المنطقة
مجلس الوزراء يقرر منح الكاز المجاني للمولدات الاهلية
رئيسا مجلس القضاء والبرلمان في اجتماع مشترك لبحث مواضيع قانونية
هيأة النزاهة تعلن نتائج تقصيها حالات الإخلاء الطبي والاستقدام للعلاج على نفقة الدولة
نقابة المعلمين: دعم عربي لمقترح نقل مقر اتحاد المعلمين إلى بغداد
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
زياد مصطفى خالد : احسنت تحليل واقعي ...
الموضوع :
مسرحية ترامب مع زيلنسكي والهدف الامريكي !!
ابو حسنين : انظرو للصوره بتمعن للبطل الدكتور المجاهد والصادق جالس امام سيد الحكمه والمعرفه السيد علي السستاني بكل تواضع ...
الموضوع :
المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني يستقبل الطبيب محمد طاهر أبو رغيف
قتيبة عبد الرسول عبد الدايم الطائي : السلام عليكم اود ان اشكركم اولا على هذا المقال واستذكاركم لشخصيات فذة دفعت حياتها ثمنا لمبادئها التي ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
م خالد الطائي : السلام عليكم, شكرا لصاحب المقال, عمي مالك عبد الدايم الطائي: خريج 1970م، تخرج من كلية العلوم بغداد ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
ام زهراء : مأجورين باىك الله فيكم ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
علاء عبد الرزاق الانصاري : الاهم صلي على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
فيسبوك