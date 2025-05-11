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وزارة النقل: تشغيل 43 خطا في بغداد ودراسة لتسيير حافلات كهربائية


أعلنت وزارة النقل، اليوم الأحد، عن تشغيل 43 خطا من أصل 72 خطا للنقل الجماعي في العاصمة بغداد، فيما كشفت عن قرب إطلاق الحزمة الثانية من المشروع، مؤكدة أنها بصدد دراسة اعتماد الحافلات الكهربائية ضمن منظومة النقل الداخلي، إذ ذكر المتحدث باسم الوزارة، ميثم الصافي، في تصريح صحفي، إن الوزارة افتتحت حتى الآن 43 خطا للنقل الجماعي ضمن العاصمة بغداد، وهي خطوط فاعلة وتدار من قبل الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود، مبينا أن "الوزارة بصدد إطلاق الحزمة الثانية من مشروع خطوط النقل الجماعي قريبا.

كما أوضح أن من أبرز الخطوط المرتقبة في الحزمة الثانية، الخط الذي يربط منطقة العلاوي بمطار بغداد الدولي وبالعكس، موضحا أن "الخط سيوفر فرصة للمواطنين للوصول إلى المطار أو زيارته، وسيسهم أيضا في فتح متنفس للعوائل العراقية لمشاهدة حدائق المطار بعد استكمال أعمال التأهيل فيه.

وأضاف الصافي، أن عدد الخطوط المخطط لها في بغداد يبلغ 72 خطا، تم افتتاح معظمها مع استكمال تنفيذ عدد من المجسرات والتقاطعات المرورية.

وفي ذات الصدد، كشف الصافي عن عقد اجتماعات في مدينة جنيف السويسرية لبحث تطوير النقل الداخلي الجماعي، حيث التقى الوفد العراقي برئاسة وزير النقل، رزاق محيبس السعداوي، مع وزير النقل التركي عبد القادر أوغلو، مضيفا أن اللقاءات أثمرت عن نتائج مهمة، من بينها اتفاق على زيارة وفد عراقي رسمي إلى تركيا للاطلاع على تجربة النقل الجماعي والحافلات الكهربائية.

فيما أكد المتحدث أن الوزارة تتابع عن كثب إمكانية اعتماد الحافلات الكهربائية في العاصمة بغداد"، لافتا إلى أن الزيارات الخارجية أسهمت في بلورة رؤية جديدة ودراسة موسعة لتطبيق التجربة التركية في العراق، بما يعزز منظومة النقل الحضري ويواكب التطورات العالمية في هذا المجال.

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