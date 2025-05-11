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الجهد الخدمي والهندسي: البدء بإنشاء جسر دور النفط في ميسان وخطة لتأهيل خمسة جسور


 

صرّح فريق الجهد الخدمي والهندسي، اليوم الأحد، المباشرة بأعمال إنشاء جسر دور النفط في محافظة ميسان، ضمن خطة لتطوير البنى التحتية، شملت أيضا إعداد خطة لإعادة تأهيل خمسة جسور أخرى في المحافظة، حيث ذكر رئيس الفريق، عبد الرزاق المالكي، إن العمل في الجسر الجديد جاء بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مشيرا إلى أن الجسر سيربط بين حي القاهرة ومنطقة دور النفط وصولا إلى الشارع الرئيسي المؤدي إلى المنطقة الصناعية. وبين أن طول الجسر يبلغ 1165 مترا، وعرضه 26 مترا، ويعد من المشاريع الحيوية التي ستسهم في فك الاختناقات المرورية.

وأضاف المالكي أن هذا الجسر هو الثالث ضمن خطة تشمل أيضا جسر قضاء قلعة صالح بطول 644 مترا، وجسر الإمام عبد الله بن علي بطول 2500 متر مع المقتربات، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء وجه بإنجاز الجسور الثلاثة خلال فترة لا تتجاوز ثمانية أشهر عبر نظام العمل بثلاث وجبات.

كما كشف عن خطة قيد التنفيذ لإعادة تأهيل جسور المزبانية، والسعيدة، والطبر، والسيد سفيح، والسيد الزكي، بالإضافة إلى طريق قضاء الكحلاء، موضحا أن العديد من هذه الجسور قديمة ومتهالكة، وبعضها شهد حوادث في السابق.

بالمقابل، أوضح مدير المشروع باسم عبد الخالق أحمد، أن الجسر يتحمل الأحمال الثقيلة، ويضم ممرين بعرض 9 أمتار لكل منهما، بالإضافة إلى ممرات للمشاة بعرض 3 أمتار، مؤكدا أن العمل جار حاليا على تنفيذ الركيزة التجريبية، بعد الانتهاء من تحريات التربة التي بينت أن عمق الركيزة يجب أن يصل إلى 28.5 مترا لتحمل أحمال تصل إلى 450 طنا، وسيتم اختبارها لاحقا بحمولة تبلغ 900 طن.

 

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الجهد الخدمي والهندسي: البدء بإنشاء جسر دور النفط في ميسان وخطة لتأهيل خمسة جسور
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