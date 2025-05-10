الحشد الشعبي يضبط مضافات لداعش الارهابي في الصحراء الكبرى

تمكنت قوة مشتركة من استخبارات عمليات الحشد الشعبي ومعاونية الاستخبارات والمعلومات بالاشتراك مع الجيش، اليوم السبت، من ضبط عدد من المضافات لفلول داعش الارهابي.

وذكر بيان للحشد، :" جاء ذلك خلال العملية الامنية الواسعة في الصحراء الكبرى الممتدة بين محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين، حيث تم ضبط مضافة تحتوي على كدس للعتاد بداخله (6) قنابر هاون عيار(120)ملم، حيث تم تفجيرها موقعيا".

واضاف "كما تم ضبط مضافة اخرى عبارة عن حفر في بيت طيني وتحوي على قنبرة هاون عيار (81)ملم، وضبط مضافة عبارة عن حاوية ملتصقة في بيت تم معالجتها مع ملحقاتها".