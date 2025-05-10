وزارة العدل تصدر توضيح بشأن انتشار فيديوات لنزلاء داخل أحد السجون

صرّحت وزارة العدل، اليوم السبت، بأن أغلب الفيديوات المنتشرة لتجاوز النزلاء على بعضهم قديمة، فيما اشارت الى انه تم تشكيل لجنة تحقيقية بهذا الأمر، حيث ذكر المتحدث باسم الوزارة أحمد العيبي، للوكالة الرسمية، إن "مقاطع الفيديو التي انتشرت لتجاوزات من قبل بعض النزلاء على اخرين معهم في احد السجون العراقية، اغلبها قديمة".

كما اشار الى ان "الوزارة قامت بتشكيل لجنة تحقيقية بخصوص انتشار هذه الفيديوات".

وتابع ان "وزارة العدل تتبع سياسة اقامة دعاوى قضائية للحد من اي تجاوزات او اعمال شغب داخل السجون".