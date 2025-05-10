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وزارة الداخلية تمنع التظاهرات من 11 إلى 20 أيار استعداداً للقمة العربية


صرّحت وزارة الداخلية اليوم السبت بمنع تنظيم أي تظاهرة في عموم البلاد اعتبارا من يوم غد الأحد (11 أيار 2025) وحتى 20 من الشهر الجاري بالتزامن مع الاستعدادات الجارية لانعقاد القمة العربية في العاصمة بغداد، إذ ذكرت الوزارة في بيان إن القوات الأمنية بدأت منذ إعلان موعد انعقاد القمة العربية باتخاذ إجراءات مكثفة لتأمين هذا الحدث البارز بما يعكس الصورة الحقيقية للعراق أمام الضيوف العرب.

وأضافت أن الاستعدادات بلغت ذروتها مع قرب موعد القمة حيث تم تسخير جميع الإمكانات الأمنية والخدمية لإنجاحها، وأن الوزارة قررت عدم منح أي رخص للتظاهر خلال هذه الفترة أيا كانت دوافعها أو أهدافها وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

 

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وزارة الداخلية تمنع التظاهرات من 11 إلى 20 أيار استعداداً للقمة العربية
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