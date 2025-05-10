الأخبار

مفوضية الانتخابات تحدد شرطا لنقل المركز الانتخابي لمواطني 4 محافظات


أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت، تحديد شرط لنقل أو تغيير المركز الانتخابي لمواطني نينوى وصلاح الدين وكركوك والأنبار، فيما أكدت أن المواطن بإمكانه تحديث بياناته الانتخابية في المحافظة التي يعمل بها دون الذهاب الى محافظته الأصلية، إذ ذكرت المتحدثة باسم المفوضية جمانة غلاي في حديث لقناة السومرية ، إن "عملية التحديث هي أولى مراحل العملية الانتخابية وهي مهمة جداً وتضمن حقوق الناخبين للمشاركة في الانتخابات المقبلة"، مبينة ان "مفوضية الانتخابات شرعت بمرحلة تحديث سجل الناخبين منذ 25 اذار الماضي وهي مستمرة في استقبال الناخبين في 1079 مركز تسجيل منتشرة في عموم محافظات العراق".

وأضافت غلاي، أن "المفوضية تستقبل المواليد الجدد من مواليد 2007 و 2006 و 2005 هي مشمولة بالانتخابات. والناخبين غير المسجلين سابقاً الذين يودون الاضافة او حالات التصحيح في البطاقة اذا كان هناك خطأ في الاسم وخاصة الاسماء المركبة وتغيير في صورة الوجه ومنها حالات حذف المتوفين من الممكن مراجعة أقرب مركز تسجيل لمحل سكنهم".

وتابعت غلاي، أن "الناخب الذي يحتاج الى نقل وتغيير داخل المحافظات او من محافظة الى اخرى يجب عليه مراجعة مركز التسجيل"، مبينة ان "النقل داخل محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار وكركوك، مسموح فيها للذين يحملون بطاقة تموينية قبل 9/12/2013 فهولاء مسموح لهم النقل داخل هذه المحافظات ومن محافظة الى أخرى".

فيما لفتت غلاي، الى أن "عملية التحديث عند مراجعة اي مركز من مراكز التسجيل لا تحتاج الى وقت طويل وإنما إجراءات سهلة وسريعة وبسيطة"، لافتة الى ان "الفرق الجوالة تسير الى كل مؤسسات ودوائر الدولة وحتى المؤسسات الإعلامية، ومن يحتاج الى فرقة جوالة ممكن ان يتصل بمكاتبنا الانتخابية مكاتب المفوضية في عموم محافظات العراق ومن ضمنها مكتبي الكرخ والرصافة".

كما نوّهت المتحدثة باسم المفوضية الى انه "من ضمن التسهيلات، إذا كان الشخص الذي يود تحديث بيناته من سكنة البصرة على سبيل المثال ويعمل في اربيل او العكس، فمن الممكن ان يحدث بيناته في مكان عمله دون الرجوع الى محافظته الأصلية".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزارة الزراعة: حملة مكافحة القراد مجانية وتستمر شهرًا كاملًا للحد من الحمى النزفية
الموارد المائية: مؤتمر بغداد الدولي للمياه سيشهد توقيع مذكرات تفاهم فنية وعلمية
مفوضية الانتخابات تحدد شرطا لنقل المركز الانتخابي لمواطني 4 محافظات
قيادة العمليات المشتركة: القطعات الأمنية في إنذار ج حتى انتهاء القمة العربية
حالة الطقس: تقلبات ربيعية تبدأ الأحد وتستمر حتى الخميس
رئيس الوزراء يوجّه بإعادة 500 متدرب عسكري من باكستان إلى العراق بسبب الأوضاع الراهنة
وفاة أول حالة إصابة بالحمى النزفية في دهوك
الشيخ جلال الدين الصغير : الهند والسند والصين إلى أين؟ الظلم ينحر نفسه، وأسباب الضعف الصهيوني القادم؟ النور قادم لا محالة
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن أوربا ومستجدات التصعيد في الأزمة الروسية الأوكرانية.. قراءة في السيناريوهات القادمة
هيئة الرأي العربية ترد على مسعود بارزاني بشأن كردستانية كركوك : تصريحات استفزازية ودعاية انتخابية مبكرة
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
زياد مصطفى خالد : احسنت تحليل واقعي ...
الموضوع :
مسرحية ترامب مع زيلنسكي والهدف الامريكي !!
ابو حسنين : انظرو للصوره بتمعن للبطل الدكتور المجاهد والصادق جالس امام سيد الحكمه والمعرفه السيد علي السستاني بكل تواضع ...
الموضوع :
المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني يستقبل الطبيب محمد طاهر أبو رغيف
قتيبة عبد الرسول عبد الدايم الطائي : السلام عليكم اود ان اشكركم اولا على هذا المقال واستذكاركم لشخصيات فذة دفعت حياتها ثمنا لمبادئها التي ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
م خالد الطائي : السلام عليكم, شكرا لصاحب المقال, عمي مالك عبد الدايم الطائي: خريج 1970م، تخرج من كلية العلوم بغداد ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
ام زهراء : مأجورين باىك الله فيكم ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
علاء عبد الرزاق الانصاري : الاهم صلي على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
فيسبوك