إمام جمعة النجف الاشرف: نعيش نهايات الغطرسة الأمريكية في العالم

أكد إمام جمعة النجف الأشرف السيد صدر الدين القبانجي، اليوم الجمعة، إننا نعيش نهايات الغطرسة الأمريكية في العالم.

وقال السيد القبانجي في خطبة صلاة الجمعة السياسية التي ألقيت اليوم في النجف الأشرف، ان " الأوضاع تشير الى اننا نعيش نهايات الغطرسة الأمريكية في العالم"، مشيرا الى انه " ننتظر من الجامعة العربية في مؤتمر القمة رفض التطبيع مع الكيان الغاصب وفك الحصار عن غزة".

وتابع: " نبعث تحية إجلال وتقدير للشعب اليمني العظيم على وقوفهم بصلابة في مواجهتهم مع الأمريكان"، لافتا الى انه " على الجامعة العربية احترام إرادة الشعوب والعودة إلى شعوبهم والخروج من أحضان الاستكبار العالمي".

وأضاف، ان " رفض الفتنة الطائفية ولجم أبواق الفتنة مطلب مهم لمؤتمر قمة بغداد"، مبينا انه " ليشهد العالم كله من خلال اجتماع القمة العربية في بغداد الاستقرار الأمني والسياسي في العراق".