بحضور السوداني.. انطلاق أعمال الاجتماع الرابع لمجلس التعاون الستراتيجي بين العراق وتركيا

انطلقت أعمال الاجتماع الرابع لمجلس التعاون الستراتيجي، اليوم الخميس، بين العراق وتركيا في العاصمة التركية أنقرة بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أن "أعمال الاجتماع الرابع لمجلس التعاون الستراتيجي رفيع المستوى، انطلقت بين العراق وتركيا في العاصمة التركية أنقرة".

وأشار الى ان "الاجتماع حضره رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان".