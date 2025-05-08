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السوداني: نرغب أن تكون العلاقات العراقية التركية جزءاً من معادلة الاستقرار الإقليمي


أبدى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، رغبة بغداد بأن تكون العلاقات العراقية التركية جزءاً من معادلة الاستقرار الإقليمي.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان إن "مراسم استقبال رسمي جرت لرئيس الوزراء القصر الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة، التي وصلها صباح هذا اليوم في زيارة رسمية، وكان في استقباله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وشهدت مراسم الاستقبال عزف النشيد الوطني لكلا البلدين، واستعراض حرس الشرف".

وأضاف أن "رئيس مجلس الوزراء سيجري مباحثات ثنائية مع الرئيس التركي، كما سيترأس وفد العراق في اجتماعات المجلس الأعلى العراقي التركي للتعاون الستراتيجي، وكذلك سيرعى مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم مع الجانب التركي في مجالات متعددة".

ونقلت الوكالة الرسمية  عن السوداني قوله خلال الزيارة، أن "تركيا بالنسبة لنا دولة مهمة جداً ونرغب أن تكون العلاقات العراقية التركية جزءا من معادلة الاستقرار الإقليمي".

وأضاف أن "طريق التنمية بقيادة العراق وتركيا من أهم المشاريع في الشرق الأوسط، وهو مشروع استراتيجي بالنسبة لدول المنطقة لا سيما بالنسبة لتركيا".

وحذر رئيس مجلس الوزراء من أن "️حكومة نتنياهو تسعى لجر المنطقة برمتها إلى الحرب".

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