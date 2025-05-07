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المجلس الوزاري للطاقة يناقش المواضيع المتعلقة بقطاعي النفط والكهرباء


ناقش مجلس الوزراء لشؤون الطاقة في جلسته الاعتيادية الخامسة ،اليوم الاربعاء، عددا من المواضيع المتعلقة بقطاعي النفط والكهرباء.

وذكر بيان لوزارة النفط ، أن نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني ترأس ، اليوم الاربعاء، الجلسة الاعتيادية الخامسة للمجلس الوزاري للطاقة ".

وتم خلال الجلسة وفق البيان ،إستعراض ومناقشة عدد من الموضوعات الواردة في جدول الأعمال ، المتعلقة بقطاعي النفط والكهرباء".

وحضر الجلسة وزير الكهرباء زياد علي فاضل ، ووزيرة المالية طيف سامي".

واستضاف المجلس وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع علي معارج ، ووكيل وزارة النفط لشؤون الغاز عزت صابر ، وعدداً من المدراء العامين للشركات النفطية لمناقشة الموضوعات المهمة التي ادرجت في اجندة الجلسة".

و اتخذ المجلس الوزاري للطاقة الاجراءات المناسبة بشأن الموضوعات التي تمت مناقشتها ، و رفع التوصيات الى الجهات المعنية في مجلس الوزراء لاقرارها والمصادقة عليها"

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المجلس الوزاري للطاقة يناقش المواضيع المتعلقة بقطاعي النفط والكهرباء
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