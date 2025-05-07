وزيرة المالية تؤكد الالتزام بتقديم الدعم اللازم للمحافظات بما ينسجم مع الأولويات التنموية

اكدت وزيرة المالية طيف سامي، التزام وزارة المالية بتقديم الدعم اللازم للمحافظات، بما ينسجم مع الأولويات التنموية للدولة.

وقالت الوزارة في بيان : إن "وزيرة المالية طيف سامي بحثت خلال استقبالها ، في لقاءينِ منفصلين، كُلاً من محافظ واسط محمد المياحي، ورئيس مجلس محافظة بغداد عمار الحمداني ، دعم المشاريع الخدمية ".

واضاف البيان، أنه " بحثت سامي مع محافظ واسط احتياجات المحافظة من الجوانب الخدمية، ومتابعة المشاريع الحيوية، لا سيما في قطاعات البنى التحتية والصحة والتعليم".

وتابع ،أنه "في اللقاء الثاني، جرى التباحث مع رئيس مجلس محافظة بغداد سبل دعم المشاريع الخدمية والتنموية في العاصمة، وآليات تعزيز التنسيق المالي والإداري بين الوزارة والحكومة المحلية بما يضمن تسريع تنفيذ الخطط المقررة لديها".

وأكدت وزيرة المالية بحسب البيان ، "التزام وزارة المالية بتقديم الدعم اللازم للمحافظات، بما ينسجم مع الأولويات التنموية للدولة"، مشددةً على "أهمية العمل المشترك لتحقيق الأهداف الخدمية المرجوة للمواطنين".