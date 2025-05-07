الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على عصابة تتاجر بالمخدرات في الأنبار

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاربعاء، عن القاء القبض على عصابة تتاجر بالمخدرات في محافظة الانبار.

وذكرت المديرية في بيان :" ان العصابة مكونة من اربعة افراد تم القبض عليهم بكمين محكم في قضاء القائم غربي الانبار ، استنادا الى معلومات دقيقة من قبل شعبة استخبارات الفرقة السابعة وبمشاركة القوات الامنية الماسكة للارض ".

واوضحت :" ان افراد العصابة كانوا يتاجرون ويروجون المخدرات والممنوعات في مختلف مناطق محافظة الانبار. وضبطت بحوزتهم اسلحة خفيفة ومواد مخدرة ومواد ممنوعة. وتمت احالتهم الى الجهة المختصة ".