الأخبار

السوداني يبحث مع وزير الخارجية الاذربيجاني تعزيز العلاقات الثنائية بمختلف المجالات


بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مع وزير خارجية اذربيجان جيهون بايراموف، تعزيز العلاقات الثنائية بمختلف المجالات ، لاسيما في مجال الطاقة .

وذكر مكتب رئيس مجلس الوزراء في بيان :" ان السوداني استقبل بايراموف رفقةَ نائب رئيس شركة سوكار لانتاج النفط والغاز .

وجرى، خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون البنّاء بين البلدين في مختلف المجالات، لاسيما في قطاع الطاقة".

حيث أكد سيادته حرص العراق على إدامة العلاقات الثنائية، وتطوير العمل المشترك، مشيداً بمواقف أذربيجان الداعمة لأمن واستقرار العراق، كما أشار إلى أهمية تفعيل عدد من الملفات المشتركة التي تسهم في توطيد العلاقات وتخدم مصالح شعبي البلدين الصديقين.

واكد رئيس مجلس الوزراء ، بحسب البيان ، توجه الحكومة نحو ايجاد شراكات ثنائية مع اذربيجان لتنفيذ مشاريع في قطاع النفط، مشيراً الى الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال الطاقة.

كما اشاد بشركة سوكار الاذربيجانية، ودعاها للاستثمار في قطاع استخراج النفط، في ظلّ سعي العراق في السنوات القليلة الماضية لتطوير انتاج الغاز، واستقطاب الشركات الكبرى للاستثمار في هذا القطاع المهم.

وتطرق الجانبان الى تطورات الاوضاع الاقليمية، واكد السوداني رفض العراق الاعتداءاتِ المستمرة على غزة ولبنان، والجرائم الوحشية التي يرتكبها الكيان المحتلّ بحقّ المواطنين العُزّل، وانتهاجه سياسة التجويع في ظلّ الصمت الدولي ازاء ما يجري. كما اشار الى سياسة العراق المتوازنة، والعمل على ملفات الامن الداعمة للاستقرار في المنطقة.

من جانبه، نقل بايراموف تحيات رئيس بلاده الى رئيس مجلس الوزراء، وتجديد دعوته لزيارة اذربيجان من اجل المضيّ قدماً في المزيد من التعاون بين البلدين، واكد السوداني تلبية الدعوة في اقرب فرصة ممكنة، كما عبر وزير الخارجية الاذربيجاني عن حرص بلاده على ادامة العلاقات مع العراق في مختلف الصُّعد

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
رئيس الوزراء يوجه بالتحقيق حول الاستعراض العسكري بحفل تخرج جامعة أهلية ببغداد
السوداني يبحث مع وزير الخارجية الاذربيجاني تعزيز العلاقات الثنائية بمختلف المجالات
رئيس الجمهورية يبحث مع وزير التعليم العالي أوضاع الجامعات والكليات العراقية والمسيرة التعليمية في البلاد
ضبط محل لبيع الادوية والمكملات الغذائية المخالفة للقانون في ديالى
السوداني يهنئ المستشار الألماني الجديد
الخارجية العراقية تعلق على التوترات بين الهند وباكستان
وزير الداخلية يؤكد ضرورة إعلان الحرب على الفساد
النزاهـة تضبـط مسؤولَينِ في وزارة الصناعة لهدرهما المال العام
القضاء يستقدم الخنجر بقضية التسريب الصوتي
السوداني يمهل "هارلو وسيتيك" 3 أشهر لإنهاء التلكؤ في محطة كهرباء الخيرات الحرارية
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
زياد مصطفى خالد : احسنت تحليل واقعي ...
الموضوع :
مسرحية ترامب مع زيلنسكي والهدف الامريكي !!
ابو حسنين : انظرو للصوره بتمعن للبطل الدكتور المجاهد والصادق جالس امام سيد الحكمه والمعرفه السيد علي السستاني بكل تواضع ...
الموضوع :
المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني يستقبل الطبيب محمد طاهر أبو رغيف
قتيبة عبد الرسول عبد الدايم الطائي : السلام عليكم اود ان اشكركم اولا على هذا المقال واستذكاركم لشخصيات فذة دفعت حياتها ثمنا لمبادئها التي ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
م خالد الطائي : السلام عليكم, شكرا لصاحب المقال, عمي مالك عبد الدايم الطائي: خريج 1970م، تخرج من كلية العلوم بغداد ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
ام زهراء : مأجورين باىك الله فيكم ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
علاء عبد الرزاق الانصاري : الاهم صلي على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
فيسبوك