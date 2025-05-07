السوداني يبحث مع وزير الخارجية الاذربيجاني تعزيز العلاقات الثنائية بمختلف المجالات

بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مع وزير خارجية اذربيجان جيهون بايراموف، تعزيز العلاقات الثنائية بمختلف المجالات ، لاسيما في مجال الطاقة .

وذكر مكتب رئيس مجلس الوزراء في بيان :" ان السوداني استقبل بايراموف رفقةَ نائب رئيس شركة سوكار لانتاج النفط والغاز .

وجرى، خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون البنّاء بين البلدين في مختلف المجالات، لاسيما في قطاع الطاقة".

حيث أكد سيادته حرص العراق على إدامة العلاقات الثنائية، وتطوير العمل المشترك، مشيداً بمواقف أذربيجان الداعمة لأمن واستقرار العراق، كما أشار إلى أهمية تفعيل عدد من الملفات المشتركة التي تسهم في توطيد العلاقات وتخدم مصالح شعبي البلدين الصديقين.

واكد رئيس مجلس الوزراء ، بحسب البيان ، توجه الحكومة نحو ايجاد شراكات ثنائية مع اذربيجان لتنفيذ مشاريع في قطاع النفط، مشيراً الى الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال الطاقة.

كما اشاد بشركة سوكار الاذربيجانية، ودعاها للاستثمار في قطاع استخراج النفط، في ظلّ سعي العراق في السنوات القليلة الماضية لتطوير انتاج الغاز، واستقطاب الشركات الكبرى للاستثمار في هذا القطاع المهم.

وتطرق الجانبان الى تطورات الاوضاع الاقليمية، واكد السوداني رفض العراق الاعتداءاتِ المستمرة على غزة ولبنان، والجرائم الوحشية التي يرتكبها الكيان المحتلّ بحقّ المواطنين العُزّل، وانتهاجه سياسة التجويع في ظلّ الصمت الدولي ازاء ما يجري. كما اشار الى سياسة العراق المتوازنة، والعمل على ملفات الامن الداعمة للاستقرار في المنطقة.

من جانبه، نقل بايراموف تحيات رئيس بلاده الى رئيس مجلس الوزراء، وتجديد دعوته لزيارة اذربيجان من اجل المضيّ قدماً في المزيد من التعاون بين البلدين، واكد السوداني تلبية الدعوة في اقرب فرصة ممكنة، كما عبر وزير الخارجية الاذربيجاني عن حرص بلاده على ادامة العلاقات مع العراق في مختلف الصُّعد