السوداني يهنئ المستشار الألماني الجديد

بعث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، برقية تهنئة إلى فريدريش ميرتس، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية مستشاراً جديداً لجمهورية ألمانيا الاتحادية.

وأعرب السوداني وفق بيان لمكتبه عن "خالص تمنياته لميرتس بالنجاح في مهامه، ولعلاقات التعاون والصداقة بين العراق وألمانيا المزيد من التقدّم والاتساع، لتشمل المجالات الاقتصادية والتنموية والثقافية كافة".

وجدد السوداني، في برقيته، التأكيد على "انفتاح العراق نحو المزيد من الشراكات المثمرة، والتعاون البنّاء مع ألمانيا وسائر دول الاتحاد الأوروبي، من أجل تعزيز جهود الاستقرار والسِّلم الإقليمي والعالمي، والمضيّ في الاتفاقات الستراتيجية التي تجمع مصالح البلدين والشعبين الصديقين".