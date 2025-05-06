الأسايش: اعتقال ارهابي من "داعش" وتدمير أوكار لهم

أعلنت المديرية العامة لعمليات الأسايش في إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، اعتقال عناصر من تنظيم "داعش" وتدمير أوكار للتنظيم في مناطق حدود كركوك والسليمانية وديالى، بالتنسيق مع وزارة الدفاع.

وقالت المديرية في بيان ، إن عناصرها بالتنسيق مع مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية "قاموا بتدمير أوكار داعش في العملية الأولى يوم 29 نيسان الماضي في حدود محافظة كركوك، حيث تم تمشيط منطقة جوال بور ومحيطها وتدمير أوكار إرهابيي داعش، وخلال العملية، تم ضبط كمية من المواد والوثائق".

وأضافت أن "العملية الثانية جرت خلال الأيام من 30 نيسان – 4 أيار الحالي، وتمكنت خلالها، وبناءً على المتابعة والمعلومات الاستخباراتية، من إلقاء القبض على (5) إرهابيين من العناصر النشطة لإرهابيي داعش".

وأضافت أن "الإرهابيين المعتقلين كانوا قد توجهوا إلى المنطقة بهدف إعادة تنظيم أنفسهم، وذلك ضمن حدود مناطق (كلار، جمجمال، حلبجة، السليمانية)، وهم مطلوبون بموجب المادتين (4، 2) من قانون مكافحة الإرهاب".