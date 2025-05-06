المنافذ الحدودية: إحباط عملية تهريب أدوية ومستلزمات طبية في ميناء أم قصر

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية اليوم الثلاثاء عن إحباط محاولة لتهريب أدوية بشرية ومستلزمات طبية وتجميلية في ميناء أم قصر الشمالي بمحافظة البصرة، حيث ذكر المتحدث باسم الهيئة علاء الدين القيسي، في بيان، إن مديرية منفذ ميناء أم قصر الشمالي تمكنت من ضبط حاوية بحجم 40 قدما في نقطة البحث والتحري خارج الحرم الجمركي كانت تحتوي على أدوية بشرية ومستلزمات طبية وتجميلية مخبأة خلف مواد مصرح بها.

كما أوضح القيسي أن المواد المهربة كانت تنقل دون الحصول على الموافقات الرسمية من وزارة الصحة ومن دون إجازة استيراد كما لم تخضع للفحص المختبري اللازم للتأكد من صلاحيتها للاستخدام البشري مشيرا إلى أن الحاوية المستخدمة في نقل المواد كانت حديدية وغير مبردة وغير مخصصة لنقل الأدوية ما يشكل خرقا لشروط النقل والسلامة.

كذلك أوضح أنه تم تنظيم محضر ضبط وكشف أصولي مدعم بالصور وإحالة الحاوية إلى مركز شرطة جمرك أم قصر الشمالي لغرض عرض القضية أمام قاضي محكمة تحقيق أم قصر واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين.