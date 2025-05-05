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المدعي العام الاسباني يستعرض لزيدان عمل النيابة العامة


استعرض المدعي العام الاسباني، ألفارو غارسيا أورتيز، اليوم الاثنين (5 ايار 2025)، عمل النيابة العامة في اسبانيا خلال لقاءه رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان.

وذكر مجلس القضاء في بيان، أن "رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان التقى اليوم، المدعي العام الاسباني ألفارو غارسيا أورتيز، وجرى خلال اللقاء استعراض طبيعة عمل النيابة العامة في اسبانيا".

يذكر أن رئيس مجلس القضاء الاعلى يزور اسبانيا بدعوة من المفوضية الأوروبية/ برنامج EU-ACT للتعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة، لمشاركة الخبرات بشأن تشكيل هيئات قضائية ووحدات ادعاء عام مختصة لمكافحة الاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة.

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المدعي العام الاسباني يستعرض لزيدان عمل النيابة العامة
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