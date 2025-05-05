وزارة التجارة: إيقاف مؤقت لبرنامج تحديث البطاقة التموينية

صرّحت وزارة التجارة، اليوم الإثنين، عن إيقاف مؤقت لبرنامج تحديث البطاقة التموينية لإجراء الصيانة الدورية، حيث ذكر مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة في الوزارة طالب حسن في بيان، أن "الإيقاف سيكون اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا ولغاية الساعة الثالثة عصرًا من يوم غد الثلاثاء الموافق السادس من أيار الجاري.

وأضاف البيان، أن "العمل بالبرنامج سيستأنف فور الانتهاء من أعمال الصيانة المقررة"، مؤكدًا، أن "هذا الإجراء يأتي في إطار تحسين كفاءة النظام وضمان استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين بشكل أفضل".