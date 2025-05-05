مفوضية الانتخابات تعتمد الذكاء الاصطناعي في الانتخابات المقبلة

كشفت المفوضيَّة العليا المستقلّة للانتخابات عن اعتماد تقنيات "الذكاء الاصطناعيِّ" في أجهزة التحقق الخاصَّة بها خلال الانتخابات، إذ ذكر عضو الفريق الإعلامي، حسن هادي زاير إنَّ "جهاز تسريع النتائج فيه الكثير من تقنيات الذكاء الاصطناعيِّ، إذ يعمل بخطواتٍ تُمكّنه من التعرّف على ختم ظهر الورقة وتأشيرتها، ويفصل بين الورقة الباطلة وغير المختومة والمستبعدة، ويُبرمج على وفق آليَّة الكشف عن إحصائياتٍ رياضيَّةٍ سريعة، ويستخرج النتائج بشكلٍ مباشرٍ على شاشة الجهاز، بحسب الصحيفة الرسمية".

وأضاف أنَّ "دائرة العمليات حريصةٌ على مواكبة كلِّ التطوّرات في عالم التقنيات، والأهمّ من ذلك هو استخدام إشاراتٍ ونقاطٍ أمنيَّةٍ في ورقة الانتخابات لا يستطيع أحدٌ التعرّف عليها سوى الجهاز".

كما تابع زاير خلال حديثه: أنَّ "كلَّ هذه الإجراءات تهدف إلى القضاء على حالات التزوير، والعمل بشفافيَّةٍ عالية الوضوح أمام شركاء العمليَّة السياسيَّة، من ناخبين ومرشّحين وإعلامٍ ومنظمات مجتمع مدنيّ".