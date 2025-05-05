رئيس أركان الجيش يتفقد قاعدة أم قصر البحرية ويجري جولة بالمياه الإقليمية

تفقد رئيس أركان الجيش، الفريق أول الركن عبد الأمير رشيد يار الله، اليوم الاثنين، قاعدة أم قصر البحرية، فيما أجرى جولة في المياه الإقليمية، إذ ذكر بيان لوزارة الدفاع، أن "رئيس أركان الجيش، الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله، والوفد المرافق له، تفقد قاعدة أم قصر البحرية، حيث كان في استقباله قائد وضباط ركن القاعدة، الذين قدّموا لاحقاً إيجازاً خرائطياً حول الحدود الفاصلة، والمهام المناطة، وإجراءات تأمين الحدود الإقليمية".

وأضافت أن "يار الله أجرى جولة في المياه الإقليمية على متن السفن الحربية التابعة لقيادة القوة البحرية، التي تضطلع بمهام الدعم والإسناد، وتموين القطع البحرية، إضافة إلى تأمين الحماية للموانئ العراقية".