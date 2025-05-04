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وزارة الكهرباء تعلن انطلاق مشروع العدادات الذكية في عدد من المحافظات


 

صرّحت وزارة الكهرباء، اليوم الأحد، عن انطلاق مشروع التحول الذكي ونصب العدادات في عدد من المحافظات، فيما أشارت الى أن المشروع سيسهم في تعزيز الجباية والحد من التجاوزات على الشبكة الكهربائية، إذ ذكر المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، إن الوزارة أجرت سلسلة من الاجتماعات والدراسات الفنية المستفيضة التي شملت شبكات التوزيع، والأحمال، والمغذيات، وقدرة تصريف الطاقة للمناطق المختلفة، تمهيدا لوضع آلية دقيقة للتحول الذكي.

وأضاف، أن "فكرة التحول الذكي تستند إلى نصب العدادات الذكية وتأهيل شبكات التوزيع، لا سيما في المناطق العشوائية والزراعية، بشكل نظامي"، مبينا أن الهدف الأساسي من ذلك هو تنظيم الأحمال، وتعظيم موارد الجباية، والقضاء على التجاوزات التي تضر بالشبكة الكهربائية".

كما اوضح  إلى أن "التحول الذكي سيسهم في السيطرة على الأحمال العالية من خلال نصب العدادات الذكية على مستوى المحولات والمغذيات، مما يتيح مراقبة دقيقة وفورية للاستهلاك"، منوها بأن "المشروع بدأ تطبيقه فعليا في محافظات الأنبار، كركوك، ديالى، وواسط، ضمن الحزمة الأولى".

وتابع، أن "الحزمة الثانية ستشمل مناطق مختارة في بغداد مثل الصليخ، الكريعات، حي الجامعة، الأعظمية، معامل طابوق النهروان، مركز الرصافة، إضافة إلى مناطق مختارة في محافظات كربلاء المقدسة وميسان، والبصرة، والنجف الأشرف".

كذلك أكد، أن "العدادات الذكية ستكون مرتبطة بمنظومة مركز السيطرة الوطني، ما يتيح قراءة دقيقة وفورية للاستهلاك، ويمنع القراءات التقديرية أو المغلوطة، كما تتيح للمواطنين دفع الفواتير إلكترونيا من أي مكان".

وتابع، أن "العدادات الذكية ستشكل أداة رادعة للتجاوزات، حيث إن أي ربط غير نظامي سيؤدي إلى انطفاء العداد تلقائيا، مع إرسال إشعار إلى مركز السيطرة"، مشددا على أن "المشروع يهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء من خلال تنظيم الاستهلاك وضمان الجباية العادلة.

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