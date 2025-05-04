هيئة الحج تصدر تحذيرات للمواطنين المشمولين بالحج لهذا العام

أصدرت هيئة الحج والعمرة، اليوم الأحد، جملة من التحذيرات للمواطنين المشمولين بالحج لهذا العام، حيث أكدت الهيئة في بيان، على "ضرورة ابتعاد المواطنين المشمولين بالذهاب الى الديار المقدسة عن إطلاق الهتافات ورفع الشعارات السياسية أو المذهبية، وتجنب ارتداء ملابس أو رفع صور وإعلام ورموز تحمل دلالات سياسية ومذهبية، إضافة إلى ضرورة عدم التقاط الصور للرموز الدينية والسياسية والأشخاص بالمسجدين الحرام والنبوي".

وشددت الهيئة، على "تجنب النشر الإلكتروني المخالف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم استغلال المناسك لنشر أفكار سياسية أو تحريضية أو الدعوة لحركات معارضة أو مؤيدة، إضافة إلى عدم إيواء أو المساعدة بنقل الأشخاص الذين لا يحملون تصريح حج رسمي".