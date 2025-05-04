الأخبار

وزارة التعليم العالي تعلن تعزيز شراكاتها الدولية عبر توأمة الدراسات العليا مع جامعات عالمية


 

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، عن وجود نحو 122 مؤسسة أكاديمية في العراق لتلبية متطلبات النمو السكاني، مؤكدة عدم وجود أي محافظة تخلو من مؤسسات التعليم العالي، فيما أشارت إلى تعزيز شراكاتها الدولية من خلال توأمة الدراسات العليا مع جامعات عالمية. حيث ذكر المتحدث باسم الوزارة، حيدر العبودي للوكالة الرسمية، إن "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تتابع وترصد، وتتفاعل بتكامل مع المؤسسات التي تشترك معها في مجالات التنمية، سواء كانت أهداف التنمية المستدامة أو دعم مجالات التنمية البشرية، ولا سيما بعد ارتفاع مؤشر النمو السكاني في العراق"، منوهاً بأن "عدد جامعاتنا ومؤسساتنا الأكاديمية بلغ نحو 122 مؤسسة، على مستوى التعليم الحكومي والأهلي."

وأضاف، أن "هذا التوسع الأفقي في عدد الجامعات يهدف إلى تلبية حاجة المجتمع إلى الخدمات التعليمية الجامعية، حيث لا توجد محافظة تخلو من مؤسسات التعليم العالي، سواء كانت جامعات أو معاهد تقنية، ولذلك فإن وزارة التعليم العالي وجامعاتها تواكب مؤشرات النمو السكاني وتغطي احتياجات المجتمع."

كما أشار إلى، أن "وزارة التعليم العالي وفرت فرصاً دراسية خارج العراق، من خلال الزمالات الدراسية وبعض برامج الابتعاث، وقد أطلقنا مؤخراً برنامجاً خاصاً لابتعاث الطلبة الموهوبين من مدارس الموهوبين، وتم الإعلان عن هذا البرنامج، وسيباشر الطلبة دراستهم مطلع أيلول المقبل، وهم دفعة مكونة من 60 طالباً سيلتحقون بجامعات في المملكة المتحدة."

كذلك بيّن، أن "هذا التكامل في الإجراءات والتعاون مع مؤسسات الدولة الأخرى يلبي حاجة المجتمع ويواكب أي زيادة أو تغيير في مسار هذه الحاجة المجتمعية."

ولفت إلى، أنه "منذ اللحظة الأولى التي اتخذ فيها وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نعيم العبودي، قرار تدويل التعليم، كان هذا القرار بمثابة نقطة انطلاق نحو توأمة الدراسات العليا مع عدد من الجامعات العالمية، وكذلك ربط المناهج الأكاديمية مع متغيرات المعرفة العالمية".

وتابع: "من هنا جاء قرار الوزارة باعتماد وتبني عملية بولونيا، وهي عملية تعليمية شاملة معتمدة في المنطقة الأوروبية، لتهيئة بيئة مناسبة للتدويل، إذ لم يعد من المقبول اليوم أن تكون جامعاتنا منعزلة أو منغلقة على ذاتها أو بعيدة عن السياق العالمي."

فيما اختتم قائلاً: إن "إشادة منظمة اليونسكو، خلال حفل إطلاق النسخة الثالثة من برنامج (ادرس في العراق)، كانت خطوة مهمة نحو إدماج العراق في سياقات تدويل التعليم."

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تحذير من تهديدات صهيونية للعراق جراء التوغل في سوريا
هيئة الحج تصدر تحذيرات للمواطنين المشمولين بالحج لهذا العام
وزارة التعليم العالي تعلن تعزيز شراكاتها الدولية عبر توأمة الدراسات العليا مع جامعات عالمية
هيئة النزاهة: ضبط وقبض لموظفين ببلدية وتقاعد صلاح الدين بتهمة التلاعب والتزوير
 جدول أعمال القمة العربية ببغداد الذي يستمر لخمسة أيام
طقس البلاد: أمطار وغبار وانخفاض في درجات الحرارة مطلع الأسبوع الحالي
بالتزامن مع القمة.. المرور تمنع حركة الدراجات ومركبات الحمل كافة
الحشـد الشـعـبي في الأنبار ينفذ واجباً أمنياً بقضاء الكرمة ضمن قاطع المسؤولية شرقي المحافظة
القبض على متهم هارب مطلوب للقضاء في ديالى
التعليم تعلن تأجيل التقديم إلى الدراسات العليا
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
زياد مصطفى خالد : احسنت تحليل واقعي ...
الموضوع :
مسرحية ترامب مع زيلنسكي والهدف الامريكي !!
ابو حسنين : انظرو للصوره بتمعن للبطل الدكتور المجاهد والصادق جالس امام سيد الحكمه والمعرفه السيد علي السستاني بكل تواضع ...
الموضوع :
المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني يستقبل الطبيب محمد طاهر أبو رغيف
قتيبة عبد الرسول عبد الدايم الطائي : السلام عليكم اود ان اشكركم اولا على هذا المقال واستذكاركم لشخصيات فذة دفعت حياتها ثمنا لمبادئها التي ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
م خالد الطائي : السلام عليكم, شكرا لصاحب المقال, عمي مالك عبد الدايم الطائي: خريج 1970م، تخرج من كلية العلوم بغداد ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
ام زهراء : مأجورين باىك الله فيكم ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
علاء عبد الرزاق الانصاري : الاهم صلي على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
فيسبوك