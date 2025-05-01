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الشيخ همام حمودي يدعو لسن تشريعات تعز كرامة العمال بضمان العدالة في الأجور


دعا رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، الشيخ همام حمودي، اليوم الخميس، الى سن تشريعات تعز كرامة العمال بضمان العدالة في الأجور.

وقال الشيخ حمودي في تدوينة عبر منصة (اكس): "بذكرى يوم العمال العالمي، نهنئ أصحاب الأيادي الكريمة المباركة التي يحبها اللّٰه ورسوله، في مختلف مواقع العمل، ونحيي كفاحهم وصبرهم وعطاءهم وتفانيهم، فهم شريان نهضة العراق وأمنه الاقتصادي، وبناة غد أجياله المشرق".

وأكد الشيخ حمودي اهمية "الالتزام بالدفاع عن حقوق العمال"، داعياً إلى "سن تشريعات تعز كرامتهم بضمان العدالة في الأجور، والحماية الاجتماعية، والضمان الصحي، وتحسين بيئة العمل، وتشجيع الإنتاج الوطني، وحماية سوق العمل من العمالة الأجنبية، وتنظيم القطاع الخاص كشريك أساسي بأي تنمية شاملة، وإيلاء المرأة العاملة خصوصية تعزز دورها ومكانتها في المجتمع".

واختتم الشيخ حمودي قوله: "بارك اللّٰه بكل من أضناهم التعب ليعيشوا بكرامة، بكل من يؤدون عملهم بأمانة، بكل الغيورين على بلدهم ممن يتفانون في خدمته، وكل عام والعراق عزيز مقتدر بسواعد أبنائه المخلصين".

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الشيخ همام حمودي يدعو لسن تشريعات تعز كرامة العمال بضمان العدالة في الأجور
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