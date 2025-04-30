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رئيسا الجمهورية والمجلس الاسلامي الاعلى يبحثان طورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد


بحث رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد مع رئيس المجلس الاسلامي الاعلى العراقي الشيخ همام حمودي تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد.

وذكر بيان رئاسي ،أن رئيس الجمهورية التقى ، اليوم الأربعاء ببغداد، رئيس المجلس الإسلامي الأعلى العراقي الشيخ همام حمودي.

وجرى، خلال اللقاء وفق البيان، بحث تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد، حيث أشار رئيس الجمهورية إلى أهمية التعاون وبذل الجهود من أجل إنجاح الانتخابات النيابية المقبلة ، بما يعزز الاستقرار الذي تشهده البلاد ويحقق تطلعات المواطنين في التقدم والرفاه".

من جانبه، اعرب الشيخ همام حمودي عن شكره وتقديره لجهود رئيس الجمهورية في تعزيز الوحدة الوطنية والعمل المشترك بين القوى السياسية، مؤكداً دعم المجلس الاسلامي الاعلى لكل ما من شأنه خدمة المسيرة الديمقراطية والاستقرار في العراق".

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رئيسا الجمهورية والمجلس الاسلامي الاعلى يبحثان طورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد
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