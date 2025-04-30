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السوداني يبحث مع المندلاوي الاستعدادات لعقد القمة العربية


بحث رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، (30 نيسان 2025)، مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن علي المندلاوي الاستعدادات لعقد القمة العربية المقررة منتصف الشهر المقبل.

وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء انه "جرى، خلال اللقاء، التباحث في تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، من أجل المضي بالبرنامج الحكومي واستكمال مستهدفاته، من خلال دعم الحكومة بما يؤمن تلبية تطلعات المواطنين في عموم أرجاء العراق".

وأضاف البيان "كما شهد اللقاء التأكيد على أهمية التعاون والتنسيق بين الأطراف السياسية الوطنية لتنفيذ الاستحقاقات المقبلة، ومنها تنظيم عقد القمة العربية في بغداد الشهر القادم، وتهيئة جميع مستلزمات إجراء الانتخابات النيابية، بما يسهم في استدامة الاستقرار والمضي بمشاريع التنمية وتحقيق الازدهار في البلاد".

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