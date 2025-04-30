المحكمة الادارية تؤجل النظر بقانونية إقالة رئيس مجلس نينوى

قال مصدر صحفي اليوم الأربعاء (30 نيسان 2025)، أن المحكمة الإدارية قررت تأجيل النظر في الطعن المقدم بشأن قانونية إقالة رئيس مجلس محافظة نينوى، أحمد الحاصود، إلى جلسة الأحد المقبل، الموافق 4 أيار 2025.

وكان مجلس محافظة نينوى قد صوّت في 5 آذار الماضي على إقالة الحاصود من منصبه، بعد جلسة خُصصت لمساءلته، وسط اعتراضات من كتلة "نينوى المستقبل" التي اعتبرت القرار غير شرعي.

وكانت المحكمة الإدارية قد أصدرت في 9 آذار الماضي أمرًا ولائيًا يقضي بإيقاف تنفيذ قرار إقالة الحاصود مؤقتًا، ما أتاح له الاستمرار في أداء مهامه إلى حين صدور الحكم النهائي.

يُذكر أن الحاصود ينتمي إلى ائتلاف "العقد الوطني" الذي يقوده فالح الفياض، رئيس هيئة الحشد الشعبي. وتأتي هذه التطورات في ظل توترات سياسية متزايدة داخل مجلس نينوى، حيث يرى مراقبون أن استمرار هذه الخلافات قد يؤدي إلى تعقيد المشهد السياسي في المحافظة، لا سيما مع تأجيل المحكمة للحسم في القضية.​