شرطة البصرة تلقي القبض على سيارات رياضية تسببوا بإزعاج المواطنين

صرّحت قيادة شرطة محافظة البصرة اليوم الأربعاء عن إلقاء القبض على مجموعة من سائقي السيارات الرياضية من نوع تشارجر كانوا يمارسون التفحيط في ساعات متأخرة من الليل ما تسبب بإزعاج السكان وتهديد سلامة المارة، فقد ذكرت القيادة في بيان، أن عددا من المواطنين تقدموا بمناشدات تطالب بالحد من ظاهرة التفحيط لما تسببه من قلق للأهالي وخطر على الأرواح داخل الشوارع العامة.

كما أضاف البيان أن قائد شرطة البصرة أشرف بشكل مباشر على عملية ضبط ثلاث مركبات من نوع دودج تشارجر كانت تمارس هذه التصرفات في أحد شوارع المحافظة مشيرا إلى أنه تم حجز المركبات واعتقال سائقيها على ذمة التحقيق.