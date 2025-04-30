وزارة التخطيط: مذكرات تفاهم مع دول متقدمة لتدريب الموظفين خارج العراق

صرّحت وزارة التخطيط، اليوم الأربعاء، بأن تدريب الموظفين الحكوميين، أولوية لتعزيز الأداء المؤسسي، فيما أشار الى إبرام مذكرات تفاهم مع دول متقدمة لتدريب الموظفين خارج العراق، حيث ذكر المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي للوكالة الرسمية، إن "الوزارة تولي اهتماماً مباشراً بتدريب وتطوير قدرات الموظفين في مؤسسات الدولة كافة، من خلال المركز الوطني للتطوير الإداري وتقنية المعلومات".

وأوضح، أن "المركز الوطني ينظم ضمن برنامجه السنوي العديد من الدورات التدريبية في مجالات متعددة، تشمل الإدارة، القانون، البروتوكول، الحاسوب، الجوانب الإلكترونية والمالية، وغيرها، بعضها يُعقد بناءً على طلب المؤسسات الحكومية بحسب احتياجاتها".

كما لفت إلى أن "هذه الدورات تسهم بشكل كبير في تطوير القدرات وتحسين مستوى الأداء في مؤسسات الدولة، كما أن بعضها يُعد إلزامياً للترقية الوظيفية، إذ يُشترط على الموظف المشاركة في إحدى هذه الدورات حسب اختصاصه للارتقاء إلى درجة وظيفية أعلى".

وأضاف الهنداوي، أن "العام الماضي شهد مبادرة مهمة بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء ومتابعة من وزير التخطيط، لتدريب القيادات الإدارية العليا من درجة مدير عام فما فوق، وقد شارك فيها المئات من المديرين العاملين في مؤسسات الدولة، بهدف تعزيز قدراتهم الإدارية وفق أحدث المفاهيم العالمية".

وتابع، أن "رفع إنتاجية الموظف لا يقتصر على دورات المركز الوطني فقط، بل هناك مراكز حكومية أخرى تسهم أيضاً في عمليات التدريب والتأهيل"، لافتاً إلى وجود "مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون مع دول مثل كوريا الجنوبية، الهند، اليابان، وعدد من الدول الأوروبية، لتدريب موظفي الدولة خارج العراق".

فيما شدّد الهنداوي على أن "مهام وزارة التخطيط تتركز في رفع القدرات وتطوير الأداء، وليست من اختصاصها مراقبة أداء مؤسسات الدولة الأخرى"، مشيراً إلى أن "تحسين الأداء الوظيفي يمثل أولوية لتحقيق كفاءة أكبر في العمل الحكومي".