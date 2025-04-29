عاجل : بصورة مفاجئة .. حسين عموته يعتذر عن تدريب المنتخب العراقي وصدمة لعدنان درجال
الأخبار

وزير التخطيط يسلم الرئيس التونسي دعوة رسمية لحضور القمة العربية في بغداد


 سلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد علي تميم، اليوم الثلاثاء، الرئيس التونسي قيس سعيد ، دعوة رسمية لحضور مؤتمر القمة العربية في بغداد.

وقالت وزارة التخطيط في بيان:" ان وزير التخطيط محمد علي تميم، وصل اليوم الثلاثاء، إلى تونس لتسليم رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد دعوة رسمية لحضور مؤتمر القمة العربية الذي سيعقد في بغداد في السابع عشر من شهر ايار المقبل".

واضاف البيان، "سلم الوزير دعوة خطية للرئيس التونسي موجهة من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، لحضور اعمال القمة العربية في دورتها العادية الرابعة والثلاثين ، والقمة العربية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الخامسة، المقرّر تنظيمهما في بغداد يوم 17 ايار 2025".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اعتقال قاتل النقيب الشهيد حارث السوداني
وزير التخطيط يسلم الرئيس التونسي دعوة رسمية لحضور القمة العربية في بغداد
قيادي بالاتحاد الوطني ينفي عرقلة تشكيل حكومة الإقليم ويؤكد: مطالبنا أكبر من المناصب
الرئيس الجزائري يتسلم دعوة رسمية لحضور القمة العربية في بغداد
غارات أمريكية غادرة تستهدف صعدة في اليمن
مجلس تحقيقي وتوقيف ضابطين واربعة منتسبين بشرطة الانبار
إخماد حريق داخل مخزن للأجهزة الكهربائية جنوبي بغداد
المندلاوي يدعو الى الاسراع في تطبيق قانون ذوي الاعاقة لضمان مشاركتهم ودمجهم في المجتمع
السوداني و السيسي يؤكدان باتصال هاتفي ضرورة التعاون بين مختلف الأطراف لايقاف العدوان على غزة
وزير الدفاع يصل إلى باريس ويلتقي نظيره الفرنسي
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
زياد مصطفى خالد : احسنت تحليل واقعي ...
الموضوع :
مسرحية ترامب مع زيلنسكي والهدف الامريكي !!
ابو حسنين : انظرو للصوره بتمعن للبطل الدكتور المجاهد والصادق جالس امام سيد الحكمه والمعرفه السيد علي السستاني بكل تواضع ...
الموضوع :
المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني يستقبل الطبيب محمد طاهر أبو رغيف
قتيبة عبد الرسول عبد الدايم الطائي : السلام عليكم اود ان اشكركم اولا على هذا المقال واستذكاركم لشخصيات فذة دفعت حياتها ثمنا لمبادئها التي ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
م خالد الطائي : السلام عليكم, شكرا لصاحب المقال, عمي مالك عبد الدايم الطائي: خريج 1970م، تخرج من كلية العلوم بغداد ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
ام زهراء : مأجورين باىك الله فيكم ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
علاء عبد الرزاق الانصاري : الاهم صلي على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
فيسبوك