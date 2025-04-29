وزير التخطيط يسلم الرئيس التونسي دعوة رسمية لحضور القمة العربية في بغداد

سلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد علي تميم، اليوم الثلاثاء، الرئيس التونسي قيس سعيد ، دعوة رسمية لحضور مؤتمر القمة العربية في بغداد.

وقالت وزارة التخطيط في بيان:" ان وزير التخطيط محمد علي تميم، وصل اليوم الثلاثاء، إلى تونس لتسليم رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد دعوة رسمية لحضور مؤتمر القمة العربية الذي سيعقد في بغداد في السابع عشر من شهر ايار المقبل".

واضاف البيان، "سلم الوزير دعوة خطية للرئيس التونسي موجهة من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، لحضور اعمال القمة العربية في دورتها العادية الرابعة والثلاثين ، والقمة العربية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الخامسة، المقرّر تنظيمهما في بغداد يوم 17 ايار 2025".