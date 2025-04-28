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طقس البلاد: أمطار وغبار وارتفاع في درجات الحرارة


 

صرّحت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار وتصاعداً للغبار وارتفاعاً في درجات الحرارة، حيث ذكر بيان للهيئة، أن "غداً الثلاثاء سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط أمطار خفيفة الشدة متفرقة تكون رعدية أحيانا، الرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة في المنطقتين الوسطى والشمالية وجنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة( 10-20) كم بالساعة في المنطقة الجنوبية تنشط إلى (40) كم بالساعة مسببة تصاعد غبار خفيف، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية، وتكون مقاربة في المنطقة الجنوبية، الرؤية الأفقية (6-8) كم وفي المطر والغبار (2-4) كم".

كما ذكر، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الثلاثاء، كالتالي: بغداد وكربلاء المقدسة وديالى وصلاح الدين 36، السليمانية 29، أربيل 32، نينوى وكركوك 34، النجف الأشرف وواسط والديوانية 37، ميسان وذي قار والبصرة 40".

وأضاف، أن "يوم الأربعاء سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في عموم البلاد، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية وتكون مقاربة في المنطقة الجنوبية".

وأشار إلى، أن "الخميس القادم سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط أمطار خفيفة الشدة في أماكن متفرقة عدا الأقسام الغربية من البلاد وتكون الأمطار رعدية متوسطة الشدة، الرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة (10-20) كم بالساعة، تنشط الى (40) كم بالساعة في الأقسام الغربية من البلاد، الحرارة ترتفع قليلاً في عموم البلاد".

فيما لفت إلى، أن "طقس يوم الجمعة سيكون غائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والجنوبية وغائماً ممطراً في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة في عموم البلاد، الرؤية الأفقية (8-10) كم وفي المطر (5-7) كم".

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