وزير الخارجية يبحث مع السفير الامريكي الأسبق السيئ الصيت زلماي خليل زاده تطورات الاوضاع الاقليمية

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين السفير الأمريكي الأسبق في العراق السيء الصيت زلماي خليل زاده في واشنطن.

وذكر بيان للخارجية" جرى خلال اللقاء استعراض نتائج زيارة زاده الأخيرة إلى بغداد وإقليم كردستان العراق، حيث تناول اللقاء أبرز ما تم بحثه مع المسؤولين العراقيين.

وتابع البيان" ناقش الجانبان تطورات الأوضاع الإقليمية، والمفاوضات الجارية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدين أهمية التوصل إلى نتائج إيجابية تساهم في تعزيز الاستقرار والأمن الإقليمي والدولي